وزارة التجارة: لا عطلة في رمضان.. بيع السميد في أكياس 25 كلغ ممنوع

كشف أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة و ترقية الصادرات. بأن هنالك خارطة طريق معتمدة تتضمن ترشيد ومكافحة الاقتناء المفرط للمواد الأساسية.

وأشار مقراني خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه تم إتخاذ تدابير تتمثل في معالجة أسباب الإختلالات المسجلة بعدد من الولايات وتتضمن، رفع القدرات الوطنية من الانتاج و التوزيع على المطاحن الى 07 ملايين قنطار خلال شهر رمضان. بعد ان كانت في حدود 05 ملايين قنطار بالنسبة لمادة الفرينة. مع إقرار تسبيقات إضافية بالنسبة للحصص و كذا الطلب من المطاحن.

كما أشار ذات المتحدث، إلى أنه تم تأجيل جميع العطل التقنية إلى ما بعد شهر رمضان لضمان الإستمرار في العمل أيام العطل الأسبوعية. بالإضافة كذلك إلى تلبية حاجيات السوق الوطنية من مادة السميد الى اكثر من 03 ملايين و نصف طن شهريا. أي بزيادة قدرها مليون ونصف مليون قنطار .

وكشف أحمد مقراني عن جملة من الاجراءات لتقنين عملية الاقتناء، بحيث صدرت الاوامر لجميع المطاحن من أجل توضيب مادتي السميد والفرينة في أكياس تتراوح حمولتها مابين 02 الى 10 كيلوغرامات. و تعليق العمل ببيع الأكياس ذات الـ 25 كلغ. موضحا بان ان هّذه الاجراءات كفيلة بمكافحة التذبذبات المسجلة بين الفينة والأخرى بالسوق الوطنية .