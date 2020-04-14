وزارة التجارة: لحوم محلية وأخرى مستوردة لتموين السوق خلال رمضان وبأسعار معقولة

أعلنت وزارة التجارة أنها ستلجأ لإستيراد كميات معتبرة من اللحوم الحمراء لتموين السوق الوطنية خلال الشهر الكريم.

وقال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، أحمد مقراني، اليوم الثلاثاء في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه “سيتم خلال شهر رمضان تموين السوق الوطنية بكميات معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء المحلية والمستوردة بأسعار معقولة”.

وأضاف ذات المسؤول أنه “سيتم استيراد بمناسبة شهر رمضان كميات من اللحم البقري تبلغ 5. 12 ألف طن من النوع الطازج و 5. 26 ألف طن من النوع المجمد” مؤكدا أن عمليات الاستيراد سيتكفل بها متعاملون متخصصون في الاستيراد”.

مؤكدا في ذات السياق أنه “سيتم توفير خلال نفس الشهر إنتاج محلي من لحوم البقر يبلغ 52 ألف طن، فضلا عن منح تراخيص لإستيراد نحو 3.000 رأس بقر”.