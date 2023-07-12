وزارة التجارة: مفاوضات جدّ متقدمة لتصدير أول شحنة لمنتجات ذات ماركات عالمية

قال المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات، عبد اللطيف الهواري، أن هناك مفاوضات جدّ متقدمة مع شركات عالمية. على نحو سيمكّن من تصدير أول شحنة لمنتجات ذات ماركات عالمية قبل نهاية سنة 2023. وستمكّن الجزائر من التحوّل إلى منصة عالمية.

وأشار الهواري خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى، أن توجيه رئيس الجمهورية لاستحداث المجلس الأعلى للمصدّرين. سيسمح بالتكفل بانشغالات المصدّرين سفراء الاقتصاد الجزائري.

وأكد ذات المتحدث، أنّ المنتجات الجزائرية محمية دولياً. مشيرا إلى نمو شعبة البناء بمليار دولار.

وأضاف، أنّ تكريم المصدّرين في احتفالية الثلاثاء خضع لعدّة معايير. أبرزها الدينامية المتصاعدة واستراتيجية التصدير. مركّزاً على أنّ الطبعة الأولى لـ “الوسام الشرفي للتصدير” رفعت رهان خلق جو من التنافس.

كما أشار المتحدث إلى مساعِ لتوسيع ترويج المنتجات الجزائرية بمختلف أنواعها. مركّزاً على توجه الجزائر إفريقياً لا سيما دول إفريقيا الغربية مع التركيز على دول الجوار. وسعيها لإقامة معارض دائمة في موريتانيا والسنغال وكوت ديفوار.

كما كشف الهواري عن تنظيم معرض دائم في نواكشوط قبل سبتمبر القادم، وذهب إلى أنّ إتمام طريق تندوف – الزويرات سيوفّر فرصا هائلة على محور الجزائر – موريتانيا وإفريقيا الغربية.

ولفت الهواري إلى أنّ 1600 مصدّر أسهموا في الصادرات خارج المحروقات. مضيفاً أنّ الأولوية للإنتاج والاكتفاء الذاتي اللذان يوصلان إلى التصدير. ووعد بتحقيق أكثر من 13 مليار دولار من الصادرات بنهاية العام 2023.

وانتهى الهواري إلى أنّ التخطيط والاستشراف يتجاوز سنة 2024، حيث تمّ نشر توقعات التصدير لسنة 2029، وهذا يحدث لأول مرة. كما أشار المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لترقية الصادرات (ألجاكس) إلى طلب شركات روسية للمنتجات الجزائرية.