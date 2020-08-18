وزارة التجارة: مناقشة إجراءات مراقبة السلع المستوردة عبر الحدود

ترأس وزير التجارة كمال رزيق اجتماعا لبحث كيفيات تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة لتحديد الإجراءات التي تسمح بضمان المراقبة المشتركة والمتزامنة للمنتوجات والبضائع المستوردة عبر الحدود.

وأفاد بيان للوزارة، أن هذه الإجراءات للمراقبة المشتركة عبر الحدود جاءت من أجل محاربة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية للمتعاملين الإقتصاديين وكذا تقليص مدة مكوث السلع والبضائع على مستوى الحدود، إضافة الى تقليص التكاليف الناجمة عن العمليات المتعددة المتعلقة بشحن الحاويات.

للإشارة فقد جرى الاجتماع الذي انعقد بمقر الوزارة, بحضور ممثلي القطاعات الوزارية المشاركة “المالية، النقل، الأشغال العمومية، الفلاحة والتنمية الريفية” إلى جانب إطارات وزارة التجارة.