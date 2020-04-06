وزارة التجارة: نحو الترخيص للمتعاملين الخواص لإنجاز أسواق للجملة

أعلن وزير التجارة كمال رزيق، عن شروع القطاع في إعداد مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل إنجاز أسواق الجملة من طرف الخواص.

ويأتي ذلك، في اطار الاستراتيجية الجديدة المنتهجة لإعطاء دفع لهذه المرافق التجارية.

وقال رزيق، في حوار مع وكالة الأنباء، أن هذه النصوص القانونية تهدف إلى إعطاء دفع لإنشاء الأسواق والفضاءات التجارية من طرف الخواص.

وذلك تمهيدا لانسحاب الدولة الكلي من إنجاز الاسواق سواء كانت أسواق للجملة أو التجزئة، يضيف الوزير.

وسيحافظ قطاع التجارة على مهمة انجاز المراكز التجارية في مناطق الظل، والتي لا يمكن تستقطب اهتمام المتعاملين في القطاع الخاص.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أنه سيتم استلام عدد من هذه المشاريع خلال السنة الجارية وعدد آخر خلال سنة 2021، والمتعلقة بإنشاء 7 أسواق للجملة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية.

وتم في هذا الاطار إلغاء مشروع انجاز السوق الجهوي للوسط بمنطقة بن شعبان ببلدية بوفاريك، كونه يمس أراضي زراعية، يضيف رزيق.