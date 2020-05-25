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وزارة التجارة: نسبة استجابة التجار لنظام المداومة في ثاني أيام العيد بلغت 99.45 بالمائة

الوطني
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وزارة التجارة: نسبة استجابة التجار لنظام المداومة في ثاني أيام العيد بلغت 99.45 بالمائة
بقلم عبد الرحمن سالمي

كشفت وزارة التجارة أن نسبة استجابة التجار لنظام المداومة خلال ثاني يوم من العيد قد بلغت 99.45 بالمائة.

وحسب بيان لمصالح وزارة التجارة فإن  المديرية الجهوية للجزائر سجلت نسبة استجابة تقدر ب99.50 بالمائة أم المديرية الجهوية لعفقد سجلت نسبة استجابة كاملة بنسبة مائة بالمائة وهو نفس الشيئ بالنسبة للمديرية الجهوية لورقلة.

أما بالنسبة للمديرية الجهويةلبشار فقد سجلت استجابة قدرت ب95.73 بالمائة فيما بلغت نسبة الاستجابة بالمديرية الجهوية للبليدة ب99.93 بالمائة.

أما المديرية الجهوية لكل من وهران وباتنة فقد سجلتا نسبة استجابة مائة بالمائة لكلتا المديريتين

كما سجلت كل من سعيدة وسطيف نسبة استجابة قدرت ب 99.97 بالمائة و 99.98 بالمائة  على التوالي

ووجهت وزارة التجارة شكرها لكل التجار المعنيين بنظام المداومة على التزامهم بتوفير السلع الضرورية للمواطنين أيام عيد الفطر المبارك


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