وزارة التجارة: هذه تفاصيل قضية التاجر صاحب الفيديو بالشلف

أعلنت وزارة التجارة نتائج التحقيق الذي تم فتحه بعد فيديو تاجر بولاية الشلف عن ممارسة ظلم في حقه.

وقالت الوزارة في بيان لها أن الوزير أعلن في نفس اليوم أي الجمعة 18 سبتمبر 2020 عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة على شبكة التواصل الاجتماعي الفاسبوك بإيفاد لجنة تحقيق يرأسها المفتش العام للوزارة يوم الأحد 20 سبتمبر 2020 إذ تنقلت اللجنة إلى ولاية الشلف تحت إشراف والي الولاية وإستمعت لكل المعنيين بهذه القضية ومنهم التاجر صاحب السجل التجاري الذي راسل الوزارة كتابيا وأخاه الذي قدم الشكوى عبر نشره فيديو طلب تدخل الوزير.

وبعد التدقيق في كل تفاصيل الملف تأكدت اللجنة وبحضور صاحب المحل وحتى أخاه صاحب الفيديو أنه لا يوجد أي تعسف أوظلم وتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية حسب ما ينص عليه القانون.

إن قرار وزارة التجارة بفتح تحقيق مستعجل هو حماية لموظفيها بالدرجة الأولى ورفع أي شبهة أو تهم باطلة بالدليل والبينة وغلق باب التأويلات والشائعات وهذا ما يندرج وفق المهام المنوطة للمفتشية العامة للوزارة وفي نفس الوقت هو حماية أيضا لأي متعامل اقتصادي يعتقد أنه قد تم ظلمه بأي إجراءات تعسفية حسب بيان للوزارة.

وبناء على نتائج التحقيقات السالفة الذكر تؤكد مصالح وزارة التجارة على سلامة كافة الإجراءات وعدم تعرض التاجر لأي تعسف، وصار الآن من الواجب الأخلاقي على أخ التاجر الذي قام بنشر الفيديو الخالي من الحقيقة بحذفه وتقديم إعتذار رسمي عبر نفس الوسائط التي تم إستعمالها وبنفس الشكل الذي قدم به النداء لتنوير الرأي العام وتجنبا لخضوعه للإجراءات التي ينص عليها القانون في هكذا حالات.