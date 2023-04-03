وزارة التجارة.. هذه حصيلة التدخلات خلال الـ10 الأيام الأولى من رمضان

سجلت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال الأيام الـ10 الأولى من شهر رمضان الكريم، العديد من التدخلات. كما سجلت هذه التدخلات خلال الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 1 أفريل 2023.

في حين، وحسب المعطيات الرقمية التي عرضتها وزارة التجارة، فإن عدد التدخلات بلغ 53.586 تدخل، و8.659 مخالفة. و7.995 محضر رسمي للمتابعة القضائية، و395.49 طن من المواد المحجوزة بمبلغ 51.16 مليون دينار. أما عدم الفوترة فبلغ 490.6 مليون دينار، واقتراحات بالغلق الإداري لـ303 محل تجاري.

في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش

في حين، تسجيل 23.269 تدخل نتج عنه معاينة 3.584 مخالفة وتحرير 3.061 محضر رسمي للمتابعة القضائية. مع اقتراح الغلق الإداري لـ 115 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة و غير صالحة للإستهلاك قدرت كميتها بـ 395.49 طن بقيمة 40.22 مليون دج.

وبالنسبة للسلع غير المطابقة والصالحة للاستهلاك، فقد تم تحويلها إلى المراكز ذات المنفعة العامة (الهلال الأحمر، الجمعيات الخيرية. والمراكز الإستشفائية، مراكز الطفولة المسعفة، المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين، دور المسنين. كما تم توجيه اللحوم غير المطابقة تم توجيهها إلى حضيرة الكلاب الضالة، و حدائق الحيوانات.

وفيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساساً في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية: 1.682 مخالفة بنسبة 46,9 %. وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك: 590 مخالفة بنسبة 16.5 %، انعدام الرقابة الذاتية: 371 مخالفة بنسبة 10.4%.

إضافة إلى عدم احترام درجات الحفظ: 312 مخالفة، بنسبة 8.7 %؛ وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك: 159 مخالفة، بنسبة 4.4 % . وحيازة وبيع مواد غير مطابقة: 108 مخالفة، بنسبة 3 %.

في مجال مراقبة الممارسات التجارية

وفي هذا المجال، تم تسجيل 30.317 تدخل نتج عنه معاينة 5.075 مخالفة وتحرير 4.934 محضر رسمي للمتابعة القضائية.كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ 490,6 مليون دج. وحجز سلع بقيمة 10,93 مليون دج.

أما بالنسبة لطبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساساً في مخالفات أخرى. (ممارسة نشاط تجاري قار دون رخصة، عدم الاشهار البيانات القانونية. ممارسات تجارية غير نزيهة، ممارسات تدليسية. ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري.): 1.841 مخالفة بنسبة 36.3 %. وعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات: 2.479 مخالفة بنسبة 48.8 %. وعدم الفوترة: 391 مخالفة بنسبة 7.7 %. ومعارضة الرقابة: 95 مخالفة بنسبة 1.9 %. وعدم القيد في السجل التجاري: 197 مخالفة بنسبة 3.9 %. وعدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري: 45 مخالفة بنسبة 0.9 %. وممارسة أسعار غير شرعية: 27 مخالفة بنسبة 0.5 بالمائة.