وزارة التجارة.. هناك من يسعى لانتحال صفة وخلق البلبلة من أجل المساس بالقطاع

أفادت وزارة التجارة في بيان لها أن هناك “حملة موجهة” ضد الإصلاحات التي شرع فيها على مستوى القطاع.

وأوضحت وزارة التجارة ، أن هذه الحملة تقودها “جهات معينة “عبر صفحات وحسابات “مشبوهة” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان أن الحملة منظمة”باستعمال بعض التقنيات والتطبيقات بنسب تصريحات لا أساس لها من الصحة للوزير بحملة موجهة تقودها جهات معينة”.

وأضاف البيان أن هذه الجماعات “أزعجتها توجهات الجزائر الجديدة خاصة في قطاع التجارة والتي يشرف عليها الوزير.

إضافة إلى الشروع في القضاء تدريجيا على العديد من الممارسات القديمة من خلال الإصلاحات الجذرية التي شرع فيها قطاع التجارة.

وقالت الوزارة، ان جهودها في الإصلاح وتقويم الاختلالات أثارت “ثورة مضادة من طرف أصحاب المصالح الضيقة”.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء “يسعون من خلال انتحال الصفة ونشر البلبلة والأكاذيب والافتراءات في محاولة يائسة للمساس بقطاع التجارة”.

وأكدت الوزارة أن لها الحق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في نشر “الادعاءات الباطلة”.