وزارة التجارة: 10 فئات من المنتجات ممنوعة من التصدير

أعلنت وزارة التجارة و ترقية الصادرات، أن هناك عشر فئات من المنتجات معنية بإجراء المنع من التصدير. الذي تم إقراره خلال مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس الجاري.

وحسب وزارة التجارة، فإن العشر فئات من المنتجات هي البيض، البطاطا، الثوم، الخضر الجافة (فاصوليا، عدس، حمص)، دقيق القمح. بالإضافة كذلك إلى الشعير، فرينة القمح، زيت الصويا، السكر والعجائن الغذائية والطماطم ثنائي وثلاثي التركيز. ويخص البيض كل أنواع بيض الدواجن.

أما منتوج البطاطا فيضم البذور الموجهة لصناعة النشاء والبطاطا الجديدة. والبطاطا غير المطهية والمطهية بالبخار أو بالماء. أما منتوج الخضر الجافة يضم بذور الحمص والعدس وأنواع الفاصوليا.

أما فيما يتعلق بدقيق القمح والشعير فتضم أنواع الدقيق المحضرة بالطريقة التقليدية والمعبأة في اكياس لا تتجاوز 10 كغ. و انواع أخرى من دقيق القمح الصلب واللين ودقيق الشعير المحضر تقليديا والمعبأ في أكياس لا يتجاوز وزنها 10 كغ.

أما بخصوص “دقيق القمح” فهي تضم “دقيق القمح الصلب الذي يتم طحنه بطرق تقليدية و معبأة في اكياس او علب لا تفوق 10كغ و دقيق القمح الصلب الذي يتم طحنه بطريقة اخرى غير الطريقة التقليدية و معبأة في اكياس او علب تفوق 10 كغ و دقيق القمح اللين”.

أما “زيت الصويا” ومشتقاتها لاسيما منها المصفاة والتي لم يتم تعديلها كيميائيا فهي موجهة للصناعة الغذائية. وغيرها وكذا الموجهة للإستخدامات الصناعية وغيرها.

وزارة التجارة.. السكر والعجائن الغذائية ممنوعة من التصدير

كما أعلنت وزارة التجارة، أن فئة “السكر” تضم السكر الخام الخال من نكهات او ملون الشمندر و قصب السكر و الشمندر السكري الابيض و السكروز.

أما فئة “العجائن الغذائية” المعنية بإجراء وقف التصدير فهي تضم “السباغيتي و النودلز” و “المعكرونة” و العجائن المحضرة بطريقة تقليدية. والمعبأة في أكياس لا تفوق 10 كغ. وكذا تلك المحشية باللحم او الاحشاء وكذلك المحشية بالسمك وكذا بالقشريات. بالإضافة كذلك إلى تلك المحشية بمواد ذات المصدر الحيواني والعجائن المجففة والعجائن غير المحضرة والكسكس المحضر باليد والمعبأ في أكياس لا تفوق 10 كغ”.

أما الفئة الاخيرة المتعلقة بالطماطم ثنائي او ثلاثي التركيز فهي تضم الطماطم ثنائي التركيز ذات وزن صافي لا يفوق 1 كغ و طماطم ثلاثي التركيز ذات وزن صافي لا يفوق 1 كغ بالاضافة الى طماطم ثنائي و ثلاثي التركيز ذات وزن صافي لا يفوق 1 كغ.