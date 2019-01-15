وزارة التجارة: 20 نوع من المدفئة فقط يستجيب للمعايير

أفاد عبد الرحمن بن هزيل المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، أنّ الرقابة سمحت بالكشف عن 20 نوع من المدفئة مطابق للمعايير.

مضيفا أن مشكل المدفآت كان قائما سنتي 2013 و 2014 بحدة، حيث ثبت عن طريق التحاليل وجود 81 بالمائة من المدفآت لا تستجيب للمعايير.

مشيرا إلى أنه بفعل الرقابة تم الوصول إلى 2.6 من الأجهزة المغشوشة في 2017 و125 نوع من المدفأة غير مطابقة.

غير أنه تم الوصول هذه السنة إلى 20 نوع من المدفآت المسوقة تستجيب للمعايير، لأن التجارب التي يقوم بها المخبر الوطني تمس 18 مؤشرا.

غير أن الإشكال يكمن في طريقة ربط أجهزة الغاز والصيانة والمراقبة المستمرة.