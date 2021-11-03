وزارة التجارة: 3462 مخالفة وحجز 55234 طن من المنتوجات خلال 9 أشهر

أظهرت حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش تسجيل 3462 مخالفة وتحرير 3083 محضر، خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2021. وحجزت 55234 طن من مختلف المنتوجات حسبما أفادت به وزارة التجارة وترقية الصادرات.

وأفادت الحصيلة أن الفرق المختلطة قامت بـ31250 تدخل. وحجزت منتوجات بقيمة 82،9 مليون دج. وأشارت ذات الحصيلة أن قيمة عدم الفوترة بلغت 8ر22 مليار دج. كما بلغ عدد اقتراحات الغلق الإداري 256 اقتراح وعدد العينات المقتطعة 129 عينة وعدد العينات غير المطابقة 42 عينة.

كما أوضحت ذات الحصيلة لوزارة التجارة، ان عدد تدخلات الفرقة المختلطة تجارة-ضرائب–جمارك بلغ 1.504 تدخل. نتج عنه معاينة 347 مخالفة, وتحرير 332 محضر، وبلغت قيمة المنتوجات المحجوزة 134،4 ألف دج. في حين بلغت قيمة عدم الفوترة 8ر22 مليار دج.

فيما بلغت التدخلات الخاصة بالفرقة تجارة-بيطرة 20.554 تدخل, نتج عنه معاينة 2.733 مخالفة و تحرير 2.406 محضر واقتراح 245 غلق إداري. وبلغت كمية المنتوجات المحجوزة من طرف هذه الفرقة بلغت 213،6 طن بقيمة 70،2 مليون دج. في حين تم اقتطاع 113 عينة منها 42 غير مطابقة.

كما بلغ عدد التدخلات للفرقة المختلطة تجارة-صحة نباتية 2.974 تدخل, نتج عنه معاينة 123 مخالفة وتحرير 98 محضر. في حين بلغت كمية المنتوجات المحجوزة من طرف هذه الفرقة 19،05طن بقيمة 10،09 مليون دج.

وجاء في ذات الحصيلة، أن الفرقة المختلطة تجارة-صحة قامت بـ3324 تدخل, نتج عنه معاينة 120 مخالفة وتحرير 108 محضر. وكمية المنتوجات المحجوزة من طرف هذه الفرقة بلغت 1،6طن بقيمة 2،46 مليون دج، حسب وزارة التجارة.

كما قامت الفرقة المختلطة تجارة-قياسة قانونية, بـ2894 تدخل, نتج عنه معاينة 139 مخالفة و تحرير 139 محضر. أما كمية المنتوجات المحجوزة من طرف هذه الفرقة فقد بلغ 3ر0 طن بقيمة قدرت ب 26.750 دج.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp