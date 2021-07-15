وزارة التجارة: 50 ألف تاجر و2000 عون مراقب يداومون يومي العيد

قال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة، أحمد مقراني، أنه تم تسخير أزيد من 50 ألف تاجر لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وكذا تجنيد أزيد من 2000 عون لمراقبة مدى تطبيقها مع توفر كافة المواد الضرورية.

وأضاف أحمد مقراني خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم إتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الجماعات المحلية والمهنية وحماية المستهلك. من خلال تحيين قائمة التجار والوحدات الإنتاجية التي ستسخر لضمان تموين المواطنين بالمواد ذات الإستهلاك الواسع. وتم نشرها على مستوى البلديات والمواقع الإلكترونية لوزارة التجارة والمديريات الولائية للتجارة

كشف ذات المتحدث، أنه تم تسجيل زيادة تقدر بـ9 بالمائة في عدد التجار المسخرين يومي العيد مقارنة بالسنة الفارطة. حيث هنالك 6021 مخبزة و 3803 تاجر للمواد الغذائية والخضر والفواكه. و12813 تاجر للنشاطات الأخرى والخدمات. كما تم تسخير 456 وحدة إنتاجية من بينها 139 ملبنة و 273 مطحنة للفرينة. و 44 وحدة إنتاجية للمياه المعدنية لضمان الخدمات خلال الفترة. بالإضافة إلى تجنيد 2130 عون رقابة لمراقبة مدى احترام سير العملية خلال أيام العيد ونهاية الأسبوع.