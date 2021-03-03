وزارة التجارة: 625 سوقا غير مستغلة.. وسوق رحمة في كل بلدية خلال رمضان

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة، أحمد مقراني، أن هناك 625 سوق عبر التراب الوطني غير مستغلة.

وأضاف مقراني خلال حديثته لتلفزيون “النهار”، أن أسواق الرحمة ستكون حاضرة خلال شهر رمضان بمعدل سوق في كل بلدية.

وأوضح أن تفعيل إجراءات قانون المنافسة سيسمح للدولة بالتدخل بقوة لكبح المضاربة وتسقيف هامش ربح المنتجات.

وأضاف في ذات السياق، أنه تم الترخيص لعمليات البيع الترويجي “صولد” خلال شهر رمضان لخفض الأسعار.

وقد شرعت الوزارة في تطبيق أوامر رئيس الجمهورية لنقل ملكية مصنع الزيوت بجيجل ووضعه حيز الخدمة.

وأوضح أن مصنع الزيوت بجيجل سيقدم إضافة نوعية وسيساهم في ضبط السوق وأسعارها بعد دخوله حيز الخدمة.