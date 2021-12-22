وزارة التجارة: 7 آلاف مليار قيمة الفواتير الوهمية سنة 2021

سجلت مصالح الرقابة الإقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة، معاينة أكثر من 135 ألف مخالفة خلال الأشهر الـ 11 الأولى للسنة الجارية.

وحسب حصيلة نشاطات الرقابة الإقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة التي نشرتها “وأج”، فقد قامت الوزارة بتسجيل مليون و639 الف و762 تدخلا. مكّن من معاينة 135 الف و202 مخالفة. أي بارتفاع نسبته 17،20 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

كما أسفرت عمليات الرقابة عن تحرير 128 ألف و581 محضر متابعة قضائية. واقتراح غلق 10 آلاف و885 محل تجاري. وهو ما يمثل تراجعا بـ” -42،26 بالمائة”.

وقامت مصالح الرقابة بوزارة التجارة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة تقدر بـ 2،304 مليار دج. أي بانخفاض “-65،26 بالمائة”، وهذا راجع إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري.

كما سجل أعوان الرقابة 849 ألف و865 تدخل، في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية. تم معاينة 94 ألف و385 مخالفة. أسفر عنها تحرير 90 الف و917 محضر متابعة قضائية.

وأضافت وزارة التجارة، أن تدخلات أعوان الرقابة سمحت بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 71،914 مليار دج. مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزوّرة. كما تم إقتراح غلق 7 آلاف و620 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 1،559 مليار دج.

وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، سجلت مصالح وزارة التجارة 789 الف و897 عملية مراقبة. مكنت من معاينة 40 ألف و817 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك. بالإضافة كذلك إلى تحرير 37 ألف و664 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 3.265 محل تجاري. كما تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـ 745،074 مليون دج.

كما قامت مصالح الرقابة بـ 724 الف و 36 تدخل. مكّن من تسجيل 39 الف و718 مخالفة والتي سمحت بتحرير 37 الف و191 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين.