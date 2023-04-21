وزارة التجارة: 99 % نسبة إلتزام التجار بالمداومة في أول يوم عيد الفطر
بقلم م .فيصل
أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان لها نسبة مداومة التجار في أول ايام عيد الفطر بلغت 93 % على المستوى الوطني.
وأشادت الوزارة بتقيد التجار والمتعاملين الإقتصاديين المسخرين للمداومة وإلتزامهم بشكل كلي في أول أيام عيد الفطر المبارك.
وأوضحت الوزارة أن 50724 تاجرا، قاموا اليوم بمزاولة نشاطاتهم التجارية بشكل عادي الامر الذي سهل على المواطنين اقتناء حاجياتهم من مختلف السلع والبضائع.
كما ذكرت الوزارة جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين على إلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي ابتداء من يوم الأحد 23 أفريل 2023.
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