وزارة التجارة: 99 % نسبة إلتزام التجار بالمداومة في أول يوم عيد الفطر

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان لها نسبة مداومة التجار في أول ايام عيد الفطر بلغت 93 % على المستوى الوطني.

وأشادت الوزارة بتقيد التجار والمتعاملين الإقتصاديين المسخرين للمداومة وإلتزامهم بشكل كلي في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الوزارة أن 50724 تاجرا، قاموا اليوم بمزاولة نشاطاتهم التجارية بشكل عادي الامر الذي سهل على المواطنين اقتناء حاجياتهم من مختلف السلع والبضائع.

كما ذكرت الوزارة جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين على إلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي ابتداء من يوم الأحد 23 أفريل 2023.