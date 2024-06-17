وزارة التجارة: 99.92% نسبة الإلتزام بالمداومة في ثاني أيام العيد

بلغت نسبة تغطية مداومة اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك على المستوى الوطني 99,92 بالمائة من مجموع عدد التجار المسخرين لضمان تموين المواطنين بمختلف السلع، حسب بيان لوزارة التجارة.

وجاء في البيان: “تنوه وزارة التجارة وترقية الصادرات باحترام التجار والمتعاملين الاقتصاديين لنظام المداومة, خلال ثاني أيام عيد الأضحى, بما يؤشر على الوعي والحس المدني للتجار”.

وبلغ عدد المتجاوبين مع برنامج المداومة, “52365 تاجر مسخر, بما بشكل حوالي 92ر99 بالمائة من العدد الإجمالي, أي بتسجيل 14 تاجرا فقط أخلوا بالتزامهم”. وفقا لبيان الوزارة.

وذكرت الوزارة مرة أخرى أن جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين “مدعوون إلى استئناف نشاطهم التجاري بشكل طبيعي بداية من يوم الأربعاء 19 جوان 2024”.