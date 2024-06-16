وزارة التجارة: 99.92% نسبة الإلتزام بالمداومة في أول أيام عيد الأضحى

أشادت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان لها، بالتزام التجار بنظام المداومة خلال اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في البيان:”تشيد وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتزام التجار بنظام المداومة خلال اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث 52379تاجر أي ما يمثل 99.92 بالمئة على المستوى الوطني، وهو ما يعكس حرصهم على تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير السلع والخدمات الأساسية خلال هذه المناسبة الدينية.”

كما ثمنت الوزارة جهود ودور أعوان الرقابة في الوقوف الميداني لضمان تطبيق نظام المداومة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال. يضيف المصدر نفسه.

وفي الآخير، ذكرت وزارة التجارة وترقية الصادرات، جميع التجار والمتعاملين الإقتصاديين على إلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي إبتداء من يوم الأربعاء 19 جوان 2024.