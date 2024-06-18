وزارة التجارة: 99.98% نسبة الإلتزام بالمداومة في ثالث أيام العيد

بلغت نسبة تغطية مداومة اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك على المستوى الوطني 99,98 بالمائة من مجموع عدد التجار المسخرين لضمان تموين المواطنين بمختلف السلع، حسب بيان لوزارة التجارة.

وجاء في البيان: “سجلت وزارة التجارة وترقية الصادرات, التزام شبه كلي للتجار ببرنامج المداومة لليوم الثالث على التوالي من عطلة عيد الأضحى المبارك بنسبة 98ر99 بالمئة أي 52370 تاجر (9 تجار لم يلتزموا) من إجمالي التجار المسخرين البالغ عددهم 52379 تاجرا, وهو ما يعكس حس المسؤولية الذي يتمتع به التجار”.

وأعربت الوزارة, وفقا لذات البيان, عن “شكرها وتقديرها الكبيرين لجميع التجار الذين أبدوا حرصا على تلبية احتياجات المستهلكين, وهو ما ساهم بشكل كبير في ضمان استمرارية توفر السلع والخدمات الأساسية”, مثمنة أيضا “دور التجار غير المسخرين الذين أظهروا روح المبادرة وفتحوا محلاتهم طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك”.

كما أعربت عن “تقديرها لجهود أعوان الرقابة الذين سهروا على ضمان التزام التجار ببرنامج المداومة ومراقبة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة”, منوهة بالدور الفعال للمتعاملين الاقتصاديين والوحدات الإنتاجية في استمرارية الإنتاج وتوفير السلع والخدمات خلال هذه الفترة .

وذكرت الوزارة مرة أخرى أن جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين مدعوون إلى استئناف نشاطهم التجاري بشكل طبيعي بداية من يوم غد الأربعاء 19 جوان 2024, يضيف ذات البيان.