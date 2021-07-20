وزارة التجارة: 99.99 بالمائة نسبة المدوامة في أوّل أيام العيد

اكد وزارة التجارة وترقية الصادرات ان نسبة تقيد التجارة بالمداومة خلا يوم الاول من عيد الأضحى بلغت نسبة 99.99 بالمائة. وأشادت الوزارة في بيانها عبر الفيسبوك بإلتزام وبشكل كلي كافة التجار والمتعاملين الإقتصاديين المسخرين للمداومة خلال أيام العيد.

كما أشارت الوزارة أن عدد كبير من التجار الغير مسخرين للمداومة زاولوا نشاطهم خلال الفترة المسائية وبشكل عادي. حتى يتمكن المواطنين من إقتناء حاجياتهم.

وبهذه المناسبة قدمت الوزارة الشكر الشكر لكل موظفي القطاع الساهرين على عمليات الرقابة بالنسبة للمداومة. وكذا التجار والمتعاملين الساهرين على إحترام برنامج المداومةد لليوم الأول من العيد

وذكرت الوزارة جميع التجار والمتعاملين الإقتصاديين على إلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي إبتداء من يوم الخميس.