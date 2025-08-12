وزارة التجهيز والنقل الموريتانية تكذب خبر فتح معبر حدودي بالسمارة المحتلة

كذبت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية، اليوم الثلاثاء، خبر فتح معبر حدودي بالسمارة المحتلة، ونفت وجود أي مشاريع لربـط معابر حدودية.

ونقل هذه الأخبار الكاذبة، وسائـل إعـلام تـابـعـة للمخـزن المغـربـي.

وجاء في بيان الوزارة، أنه تم نشر خبر على موقع ” كريدم “باللغة الفرنسية، نُسب إلى القطاع. وذلك ضمن التغطية المصاحبة لإحياء الذكرى الأولى من المأمورية الثانية للرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني. واستعراض حصيلة المأمورية الأولى، إضافة إلى الآفاق المستقبلية لتنفيذ برنامج طموحي في مجالي البنية التحتية والنقل.

وقد تضمن الخبر الإشارة إلى مشاريع ربط عبر معابر حدودية لا علم للوزارة بها.

وحرصا من الوزارة على دقة المعلومة ومصداقية الخبر،نفت علمها بالمشاريع المذكورة في الخبر.

كما أكدت الوزارة، أن جميع المعلومات المتعلقة بالقطاع تصدر حصرا عبر الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة. أو عبر الوكالة الموريتانية للأنباء.

ودعت الوزارة، وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى التحقق من صحة أي خبر قبل نشره. من خلال التواصل المباشر مع الجهات المختصة في الوزارة أو الرجوع إلى الصفحة الرسمية أوالموقع الإلكتروني.

كما جددت الوزارة، التزامها بالشفافية والتواصل، وثمنت دور الإعلام كشريك في تنوير الرأي العام ودعم جهود التنمية الوطنية.