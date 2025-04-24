وزارة التربية: أبواب مفتوحة على التوجيه المدرسي والمهني من 4 إلى 8 ماي

تنظم وزارة التربية الوطنية الأسبوع الوطني للإعلام والأبواب المفتوحة على التوجيه المدرسي والمهني بعنوان السنة الدراسية 2025/2024. في الفترة الممتدة من الـ4 إلى الـ8 ماي المقبل.

وحسب بيان لوزارة التربية، فإن هذه التظاهرة، التي ستنظم على مستوى المتوسطات والثانويات ومراكز التوجيه المدرسي والمهني وغيرها من الفضاءات. تهدف إلى تمكين التلاميذ وأوليائهم من التعرف على مختلف الإجراءات المتعلقة بالقبول والتوجيه. وكذا الإلمام بمختلف العروض الدراسية والتكوينية. إلى جانب تمكين التلاميذ من إكتساب الآليات التي تشجعهم على التحصيل الدراسي وتحسين نتائجهم.

وستشهد هذه التظاهرة الإعلامية إنجاز دعائم إعلامية (مطويات، كتيبات، رسائل إعلامية، ملصقات…) وتوزيع وثائق تتعلق بالتخصصات التي توفرها مراكز التكوين والتعليم المهنيين والمعاهد المتخصصة. فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية إلى مختلف المؤسسات الاقتصادية.

كما ستشارك في هذا النشاط عدة قطاعات وهيئات وطنية من بينها التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، الأمن والدرك الوطنيين، الحماية المدنية، الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون وكذا وسائل الإعلام.

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