وزارة التربية: أزيد من 8700 منصب مالي للامتحانات المهنية لسنة 2026

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح أكثر من 8700 منصب مالي مخصص للامتحانات المهنية بعنوان سنة 2026، خاصة بالترقية في مختلف الرتب الإدارية والتربوية. وذلك في إطار التحضير للدخول المدرسي 2026-2027، وضمان استمرارية التسيير البيداغوجي والإداري عبر المؤسسات التربوية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تنظيم الامتحانات المهنية على المستوى الوطني. وفق مقاربة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفعلية للمؤسسات التربوية وتعزيز التأطير الإداري والتربوي.

توزيع المناصب المالية حسب الرتب

جاء توزيع المناصب المالية كما يلي:

ناظر في التعليم الابتدائي: 1135 منصبًا

ناظر في التعليم المتوسط: 335 منصبًا

ناظر في التعليم الثانوي: 417 منصبًا

مشرف رئيسي للتربية: 358 منصبًا

مشرف رئيس للتربية: 177 منصبًا

مشرف عام للتربية: 1784 منصبًا

مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني: 70 منصبًا

مستشار رئيس للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني: 5 مناصب

ملحق رئيس بالمخابر: 136 منصبًا

ملحق مشرف بالمخابر: 35 منصبًا

نائب مقتصد: 91 منصبًا

نائب مقتصد مسير: 158 منصبًا

مقتصد: 259 منصبًا

مقتصد رئيسي: 115 منصبًا

مدير مدرسة ابتدائية: 1850 منصبًا

مدير متوسطة: 778 منصبًا

مدير ثانوية: 358 منصبًا

مفتشو التعليم بمختلف التخصصات: 552 منصبًا

إضافة إلى مناصب أخرى موجهة لرتب التوجيه والتسيير والتفتيش.

ضوابط تنظيمية صارمة

وأكدت الوزارة أن عملية توزيع المناصب المالية تمت وفق سقف مضبوط ومعايير دقيقة. تأخذ بعين الاعتبار تغطية المؤسسات التربوية القائمة. إضافة إلى التحضير لافتتاح مؤسسات جديدة خلال الموسم الدراسي القادم.

كما شددت على أن هذه المناصب المخصصة للامتحانات المهنية غير قابلة للاستغلال أو إعادة التوزيع خلال فترة سريان العملية، من تاريخ المصادقة على مقرر التوزيع إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج. وذلك لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.