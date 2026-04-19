وزارة التربية: إجراءات خاصة بتسجيلات الأقسام التحضيرية

شددت وزارة التربية الوطنية على جملة من الإجراءات الخاصة بأقسام التربية التحضيرية. بهدف ضمان شفافية العملية وحسن تسييرها عبر النظام الرقمي.

وأوضحت الوزارة أن معالجة طلبات التسجيل الخاصة بتلاميذ أقسام التربية التحضيرية ستتم حصريًا عبر المنصة الرقمية المخصصة للأولياء. بما يتيح متابعة دقيقة وموحدة لهذه العمليات على المستوى الوطني.

كما تقرر استبعاد حالات التسجيل الاستثنائي التي تم تسجيلها خلال السنة الدراسية 2025/2026، في إطار ضبط العملية وتوحيد معايير القبول.

وفي السياق ذاته، سيتم إعلام الأولياء بشروط وكيفيات التسجيل ابتداءً من 22 أفريل 2026، عبر مختلف الوسائل المتاحة، لضمان وصول المعلومات في الوقت المناسب إلى جميع المعنيين.

وأكدت الوزارة أن التسجيلات تتم حصريًا عبر الفضاء الرقمي للأولياء على الرابط: https://awlyaa.education.dz

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة عصرنة قطاع التربية الوطنية وتحسين تسيير التسجيلات المدرسية.خاصة ما يتعلق بأقسام التربية التحضيرية باعتبارها مرحلة أساسية في المسار التعليمي للطفل.