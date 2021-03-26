وزارة التربية: إجراء الإمتحان المهني للإلتحاق ببعض الرتب يوم 24 أفريل

حددت وزارة التربية تاريخ 24 أفريل المقبل، لإجراء الإمتحان المهني للإلتحاق ببعض الرتب في القطاع بعنوان سنة 2021.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أمس، أن هذا الإمتحان يخص رتب سلك التفتيش ” مفتش التربية الوطنية، مفتش التعليم المتوسط، مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني” وكذا رتبة مستشار التغذية المدرسية.

وأعدّت الوزارة جدولا لسير الإختبارات لهذا الامتحان المهني، حيث تم بالنسبة لرتبة التفتيش برمجة ثلاثة اختبارات.

وتتمثل الإختبارات في “اختبار في الإختصاص وإختبار في هندسة التكوين وآخر في تكنولوجيا الإعلام والإتصال”.

وبالنسبة لرتبة مستشار التغذية المدرسية، سيتم إجراء إختبارين: الأول في الإختصاص والثاني “ذي طابع إداري أو تحرير إداري”.

وأوضح البيان، أن وزارة التربية إتخذت كافة الإجراءات التحضيرية والتنظيمية لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات المهنية.