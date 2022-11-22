وزارة التربية: إطلاق المرحلة الثانية للترقية لأكثر من 33 ألف منصب

شرعت وزارة التربية الوطنية في إطلاق المرحلة الثانية لترقية موظفي أسلاك التدريس عن طريق الإمتحان المهني. والتي خصص لها 33489 منصب مالي.

وحسب بيان للوزارة، فإن العملية جاءت بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى التي خصصت لترقية موظفي أسلاك التدريس عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل. إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاث. مست 10208 أستاذ. والتي تم تسبيقها قصد السماح لمن لم ينجح فيها بالمشاركة في الإمتحان المهني.

كما ستشرع وزارة التربية في تنفيذ المرحلة الثانية من العملية، والتي تتمثل في الترقية عن طريق الإمتحان المهني، خصص لها 33489 منصب مالي. منها 25792 منصبا ماليا لفائدة الأساتذة المرسمين والاساتذة الرئيسيين.

بالإضافة كذلك إلى 7697 منصب مالي للمساعدين الرئيسيين للتربية، والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية. الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية إلى غاية تاريخ إجراء الإمتحان المهني للترقية إلى رتب أستاذ رئيسي، أستاذ مكون مشرف التربية، نائب مقتصد على التوالي، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.