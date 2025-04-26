وزارة التربية: إطلاق منصة “موعدي” ونظام الاستبيانات واستطلاع الآراء

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، عن إطلاق منصة “موعدي” الموجّهة لطلب موعد للحصول على توثيق الشهادات وخدمة نظام الاستبيانات واستطلاع الآراء.

وقال وزير التربية في كلمته خلال انطلاق أشغال الندوة الوطنية الخاصة بتقييم التحول الرقمي في قطاع لتربية الوطنية. بهدف تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الوعي الجماعي حول مخاطر الأمن السيبراني. لضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة داخل المؤسسات التربوية. التي جرت فعالياتها بالمركز الدولي للمؤتمرات، إنّ “الرقمنة ليست خياراً تقنياً فحسب وإنما مسؤولية اجتماعية. جماعية ومسار استراتيجي تسهم فيه كل الكفاءات الجزائرية”.

كما أكد سعداوي أن قطاعه أطلق مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة التي من شأنها تعزيز رقمنة القطاع. ويتعلق الأمر بنسخة جديدة من الموقع الالكتروني للوزارة و منصة “موعدي” الموجهة لطلب موعد للحصول على توثيق الشهادات ومعادلة المستوى والمصادقة على كشوف النقاط وخدمة نظام الاستبيانات واستطلاع الآراء.

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