وزارة التربية ..إظهار بطاقة الهوية ضروري للدخول إلى مراكز إجراء الباك

أكدت وزارة التربية الوطنية اليوم الاثنين خلال الومضة الاشهارية التي أطلقتها أن إظهار بطاقة التعريف الوطنية. والاستدعاء ضروري للدخول إلى مراكز الاجراء.

و أشارت الوزارة إلى ضرورة احتفاظ المترشحين بالاستدعاء وعدم القلق في حالة ضياعه، لأن عملية سحبه متاحة إلى غاية انتهاء الامتحان. على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لإظهاره مع بطاقة الهوية عند الدخول إلى مركز الإجراء”.

كما حثت وزارة التربية المترشحين على الوصول باكرا إلى مراكز الامتحان و إتباع الإرشادات المتضمنة في الاستدعاء. واستغلال كل الوقت في الإجابة وكدا تجنب أي تصرف يؤدي إلى التشويش على الآخرين”.

و فيما يتعلق بآليات الدعم النفسي الموجهة للمترشحين. أكدت الوزارة أنه و بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة. تم “تعيين أخصائيين نفسانيين عبر جميع مراكز الإجراء، قصد مرافقة التلاميذ لاجتياز امتحاناتهم في هدوء وأريحية دون أي ضغوطات نفسية”.

تجدر الإشارة، إلى أن امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون ما بين 1 إلى 3 جوان 2025، في حين سيتم إجراء امتحان شهادة البكالوريا في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 19 جوان2025