وزارة التربية: إعلان نتائج البكالوريا غدا الاثنين

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها، أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 يوم غد الإثنين، وذلك على الساعة الرابعة (16.00) مساء.

وحسب بيان وزارة التربية، فإنه يمكن الاطلاع على النتائج وفق ما يلي:

1- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين

-عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات : https://bac.onec.dz

-مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاثة موبيليس، وأوريدو وجيزي بتشكيل الرمز #567*

-عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.

– عبر فضاء الأولياء : https://awlya.education.gov.dz

2- بالنسبة للمترشحين الأحرار

-عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات : https://bac.onec.dz

-مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاثة موبيليس وأوريدو وجيزي بتشكيل الرمز #567*

وبهذه المناسبة، تهنئ وزارة التربية الوطنية الناجحين، كما تتقدم بالشكر والعرفان لجميع أعضاء الجماعة التربوية.

وأشادت الهيئة ذاتها، بالدور الفعال والأداء المميّز والمجهودات المبذولة من طرف أجهزة ومصالح الدولة ومؤسساتها لاسيما الدوائر الوزارية والأسلاك الأمنية وكل المساهمين بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاح هذا الامتحان وتشكر أيضا مؤسسة اتصالات الجزائر ومتعاملي الهاتف النقال الثلاثة على إسهامهم في إعلان النتائج.

ومن جهته، سيعقد وزير التربية الوطنية يوم غد الإثنين 17 جويلية لقاء صحفيا يعرض فيه النتائج العامة لشهادة البكالوريا دورة جوان 2023 ، وذلك بمقر الوزارة بالمرادية على الساعة الثانية (14.00) زوالا.

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