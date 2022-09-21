وزارة التربية: إلغاء التفويج لن يؤثر على سير الدخول المدرسي

أكد المدير المركزي بوزارة التربية الوطنية ساعد بلعباس، اليوم الأربعاء، امتلاك الجزائر 667 ألف مؤسسة تربوية، مستبعدا هاجس الاكتظاظ.

وأشار المدير المركزي، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إلى أنّ إلغاء التفويج لا يؤثر على سير الدخول المدرسي. مضيفًا أنّ الحكومة طلبت من الولاة التدخل الآني في حال تم تسجيل نقاط سوداء تتعلق بالاكتظاظ.

وأوضح أنّ عدد المؤسسات التربوية الذي يفوق 667 ألف مؤسسة يعكس مدى التمكن من تجاوز ظاهرة الاكتظاظ.

وبخصوص ثقل المحفظة تم التوصل هذه السنة إلى حلول عملية تنهي هذا العبء، وبالتنسيق مع وزارة الصحة تبيّن أنّ ثقل المحفظة يزداد حدّة في السنوات الثالثة الرابعة والخامسة ابتدائي. وبناءً على دراسة أجريت، جرى إعداد ثمانية مشاريع، أهمها التجسيد الميداني للوحات الالكترونية وتجهيز 1629 ابتدائية بتلك اللوحات. التي سيستفيد منها 144 ألف تلميذ كخطوة أولى هذه السنة.

ونوّه بلعباس إلى توفير نسخة ثانية من الكتاب المدرسي، مشيرا إلى وضع علامات في هذه الكتب ليعرف الأولياء أنّه الكتاب المجاني المخصّص للاحتفاظ به في القسم. كما تمّ إعداد مدونة تتضمن قائمة الكراريس والأدوات المدرسية”. مشيرًا إلى أنّ الدرس الافتتاحي لهذه السنة يتعلق بنظافة المحيط من أجل غرس هذه الثقافة في التلاميذ.

في حين، انطلقت، اليوم الأربعاء، أول حصة تدريسية، للغة الانجليزية في أقسام الثالثة الابتداية. وكانت البداية من تعلم كيفية إلقاء التحية والاسم “hello, what’s your name”.

كما شاركت النهار، الحصة مع التلاميذ وأستاذة اللغة الانجليزية، حيث قام التلميدان بتبادل الحديث.

وقال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، من جهته، إن أكثر من 20 ألف مدرسة استفادت من كتاب الانجليزية. كما أوضح، الوزير، أن الكتاب موجود في كل المدارس دون استثناء من أجل تدريس اللغة الانجليزية، تنفيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.