وزارة التربية: إلغاء العمل يوم السبت بالنسبة لنظام الدوامين

تقرر اليوم الأحد، إلغاء العمل يوم السبت بالنسبة لنظام الدوامين، حسب ما أفاد به بيان وزارة التربية الوطنية.

ويأتي هذا القرار نظرا لعدم توفر وسائل النقل يوم السبت بسبب تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية، وكذا النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات.

وأوضحت الوزارة في البيان، بأن العودة إلى العمل يوم السبت يتم مباشرة بعد رفع الحظر عن ممارسة نشاط نقل الأشخاص وتوفر وسائل النقل.

قبل أن تضيف ذات الهيئة، أن الحصص المقررة يوم السبت ستوزع على الأيام الخمسة الأخرى من الأسبوع، وذلك بداية من يوم 5 ديسمبر 2020.

وقصد تجسيد هذا الإجراء، يقلص الحجم الساعي لكل فوج تربوي فرعي في المدارس التي تعمل بنظام الدوامين بساعتين (2سا).

وبذلك، يصبح الحجم الساعي الأسبوعي لكل فوج فرعي عشر (10) ساعات، تتوزع على الأيام الخمسة الأخرى حسب مخطط الدراسة وجدول استعمال الزمن الأسبوعي المرفق.

هذا وتبقى المدارس الابتدائية التي لا يعاني الأساتذة المنتسبون إليها من مشكل النقل تعمل بصفة عادية دون إحداث تغيير في المخطط الاستثنائي للدراسة.