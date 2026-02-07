وزارة التربية: إيداع طلبات الاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية بداية من الغد

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت عن فتح باب إيداع طلبات للاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية لفائدة الموظفين المستوفين للشروط المحددة قانونا، الذين يبلغون سن 57 سنة بالنسبة للرجال و 52 سنة بالنسبة للنساء عند تاريخ 31 أوت 2026.

وجاء في بلاغ لوزارة التربية “تطبيقا لأحكام القانون رقم 25-09 المؤرخ في 19 يوليو 2025. المتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم. وكذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-74 المؤرخ في 14 جانفي 2026. الذي يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد. قبل السن القانونية فإن وزارة التربية الوطنية، وفي إطار التكفل الأمثل بموظفيها المعنيين بأحكام النصوص القانونية الجديدة. تقرر بصفة استثنائية فتح باب إيداع طلبات الاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية لفائدة الموظفين. المستوفين للشروط المحددة قانونا، الذين يبلغون سن 57 سنة بالنسبة للرجال و 52 سنة بالنسبة للنساء عند تاريخ 31 أوت 2026”.

كما أشارت وزارة التربية، أن إيداع الملفات سيتم خلال الفترة الممتدة من 08 فيفري إلى غاية 15 مارس 2026، والتي تعد آخر أجل لذلك، على ألا يُقبل أي طلب يودع بعد هذا التاريخ.

حيث تودع الملفات على مستوى المؤسسات التربوية التي يمارس فيها المعنيون مهامهم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور