وزارة التربية: “احتساب المراقبة المستمرة في الباك يساعد التلميذ ويعيد السلطة التربوية للأستاذ”

قال المستشار بوزارة التربية، شايب ذراع، اليوم السبت، إن احتساب المواقبة المستمرة في البكالوريا يساعد التلميذ ويعيد السلطة التربوية للأستاذ.

وأورد في تصريح للنهار، أن احتساب المراقبة المستمرة ستقلل عدد الغيابات حتى يتسنى للأستاذ استكمال برنامجه التعليمي.

كما سيمنح التلميذ حظوظا أوفر في نيل شهادة البكالوريا، ناهيك عن اعادة السلطة التربوية للأستاذ.

وعن تقليص عدد أيام البكالوريا، قال إنه جاء بتوافق كلامي، وحظي بإجماع جميع الشركاء الاجتماعيين، وسيتم بتقليص عدد المواد الممتحنة.

و بذلك، سيشمل معدل البكالوريا نقطة التقييم المستمر لكل مادة، ونقطة الامتحانات الكتابية لهذه الشهادة.