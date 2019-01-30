وزارة التربية: “الإحترافية والجودة من أهم الركائز التي يستند عليهما الإصلاح المدرسي”

أكدت وزارة التربية الوطنية أن الإحترافية هي واحدة من الركائز، التي يستند عليها الإصلاح المدرسي.

وقالت الوزارة في منشور لها على الفايسبوك تحت احترافية موظفي التربية الوطنية، إن هذه الإحترافية كثيرا ما يتطرق إليها المشاركون.

في أشغال مختلف الندوات الوطنية التي يدور موضوعها حول تقييم الإصلاح، حيث وضعت الوزارة وفقا لذلك مخططا وطنيا لتكوين المكونين.

وسيستمر هذا المخطط مدة 3 سنوات، حيث يهدف ذلك لجعل موظفي القطاع بكل فئاته احترافيين عن طريق التكوين.

وهذا بالإعتماد على معيارية وطنية ومرجعيات وطنية عامة للتعلم والتقييم والتكوين والحوكمة، خاصة وأن تحقيق الإحترافية.

سيساهم في رفع أهم تحدي يواجه المدرسة الجزائرية، وهو الجودة، التي ستساعد الأستاذ في تحسين ممارسته داخل القسم.

وذلك بالإستناد على مهارات مهنية تواكب المستجدات، حيث أمرت الوزارة الفاعلين في القطاع قدامى كانوا أو جدد، اكتسابها بالتكوين المستمر.