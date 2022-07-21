وزارة التربية: الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية هذا السبت

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها اليوم أن تاريخ الإعلان عن نتائج الإمتحانات المهنية. للإلتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية دورة جويلية 2022. والتي نظمت يوم 7 جويلية من نفس السنة.

وكشفت الوزارة ان يوم السبت 23 جويلية 2022 سيتم الإعلان عن نتائج الإمتحانات المهنية وذلك بداية من الساعة الثالثة مساءً. وذلك بإشهار القوائم في نفس التوقيت واليوم على مستوى جميع مديريات التربية.