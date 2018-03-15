وزارة التربية : الاعلان عن نتائج الاستشارة حول تاريخ الباكالوريا يوم الجمعة على الساعة 10 صباحا

أدى تلوث المياه الصالحة لشرب، بحي الدشرة الخضرة بحاسي بحبح في ولاية الجلفة، إلى إعلان حالة إستنفار من طرف مصالح البلدية.
حيث إستنجدت بمصالح الجزائرية للمياه…
لقيت إمراة حتفها وأصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ظهر اليوم الخميس في حادث مرور وقع بالشريعة ولاية تبسة.
وحسب الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على…
حجزت مصالح أمن ولاية الأغواط، 29 ألف وحدة من الشمة المقلدة، كانت مخبأة بإحدى المستودعات بعاصمة الولاية.
كما أسفرت العملية، على توقيف شخص مشتبه به، بالغ…
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