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وزارة التربية : الاعلان عن نتائج الاستشارة حول تاريخ الباكالوريا يوم الجمعة على الساعة 10 صباحا

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وزارة التربية : الاعلان عن نتائج الاستشارة حول تاريخ الباكالوريا يوم الجمعة على الساعة 10 صباحا
بقلم م. فيصل

أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس أن الاعلان عن نتائج الاستشارة حول تاريخ الباكالوريا يوم الجمعة على الساعة 10 صباحا.

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