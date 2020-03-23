وزارة التربية التفعيل الآلي لحسابات الأولياء للإطلاع على كشوفات ابناؤهم

قررت وزارة التربية الوطنية التفعيل الآلي لحسابات الأولياء بعد التسجيل عن بعد على هذا الفضاء ودون الحاجة إلى تنقلهم إلى المؤسسة المتمدرس فيها ابناؤهم.

وجاء هذا القرار وبصفة إستثنائية ومكملة لإجراءات السابقةفي إطار التدابير الوقائية والإحترازية للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد 19 .

ويهدف هذا الإجراء في إستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة في المبادلات المهنية .

والقصد منها تمكين الاولياء الذين لم يتمكنوا تفعيل حساباتهم على الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي للقطاع.

وهذا للإطللاع على نتائج تقويم الفصل الثاني من السنة الدراسبة 2019 -2020.