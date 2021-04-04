وزارة التربية: الدراسة خلال رمضان ستكون من 8:30 صباحا إلى 15:30 مساء

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الـأحد، أن

الدراسة خلال رمضان ستكون من 8:30 صباحا إلى 15:30 مساء.

وأفادت أنه في الفترة الصباحية، سيدرس التلاميذ من 8:30 صباحا إلى 11:30، بمعدل 4 حصص ذات 45د.

وحسب بيان وزارة التربية الوطنية، فإن الفاصل الزمني بين الفترتين الصباحية والمسائية يكون ساعة واحدة.

أما الفترة المسائية، فيدرس التلاميذ من 12:30 إلى 15:30، بمعدل 4 حصص ذات 45 د.

وشددت وزارة التربية على ضرورة المحافظة على نظام التفويج، وجميع التدابير الوقائية الجاري العمل بها في ظل النظام الاستثنائي للتمدرس.

كما أمرت بالمحافظة على مدة الحصة الواحدة 45 دقيقة.

وبالنسبة للمتوسطات التي لا يطرح فيها مشكل القاعات، يمكن لأساتذة أقسام السنة الرابعة متوسط، الراغبين في إدراج حصص تدعيمية لفائدة تلامذتهم، خاصة في مادتي اللغة العربية والرياضيات القيام بذلك.