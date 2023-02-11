وزارة التربية.. العطل المرضية للأساتذة مرفوضة في هذه الحالة

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مديريات التربية حول العطل المرضية. التي تتسبب في تطيل المدرسة وعدم الانتهاء من المقرر الدراسي.

وفي مراسلة تم توجيهاها إلى مديري التربية ومنه إلى مديري المؤسسات التعليمية فإنه تم منع استقبال العطل المرضية. التي لا يتم التأشير عليها لدى مصلحة الضمان الاجتماعي .

في حين، جاء في التعليمة التي وجهها مدير التربية على مستوى ولاية ورقلة والتي تحوز النهار على نسخة منها. “قصد محاربة ظاهرة المبالغة في العطل المرضية والغيابات غير المبررة”. كما أن “لها انعكاسات سلبية على تمدرس التلاميذ وبالتالي تحصيلهم الدراسي ونتائجهم في مختلف الامتحانات”.

وفي إطار معالجة هذه السلوكات التي ترتكب في حق التلاميذ، فإن العطل المرضية غير المعترف بها من مصالح الضمان الاجتماعي. وغير المعوضة تعتبر غياب غير شرعي وتخلي عن منصب العمل خلال تلك الفترة. كما أن تقديم الشهادات الطبية ما هو الا تلاعبا ترتب عليه اتخاذ الاجراءات القانونية .”

كما أكدت المراسلة أن استئناف العمل بعد العطل المرضية التي يجب أن تكون مقيدة ومؤشر عليها من طرف مصالح الضمان الإجتماعي. وإخضاعها للرقابة الطبية لدى المصالح المختصة اذا كانت مدتها تفوق 10 أيام. تتم بترخيص مسبق من مدير التربية. مرفوقا بنسخ من الشهادات الطبية والترخيص الطبي بالاستئناف. وكشوف التعويض لمصالح الضمان الاجتماي. او حتى الموافقة عليها .