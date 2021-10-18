وزارة التربية: العودة إلى نظام 3 فصول في السنة الدراسية

وضعت وزارة التربية الوطنية ترتيبات التقويم البيداغوجي للسنة الدراسية 2021/2022. في المراحل التعليمية الثلاث.

وحسب منشور للوزارة، فأكدت من خلاله أنه واعتبارا للتنظيم الإستثنائي للتمدرس المعتمد خلال السنة الدراسية 2021/2022. واستنادا إلى المخططات والتدرجات الإستثنائية للتعلم تقرر تنظيم السنة الدراسية الحالية في ثلاثة فصول. مع مايرافقها من تقويم بيداغوجي للتعلمات المنجزة. من خلال التقويم الشخصي والتقويم التكويني وكذا التقويم التحصيلي.

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