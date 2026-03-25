وزارة التربية.. المقابلات الشفهية لمسابقة توظيف الأساتذة تجري في ظروف تنظيمية محكمة

افادت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن إجراء المقابلات الشفهية الخاصة بمسابقة توظيف الأساتذة بعنوان 2025 جرى في ظروف تنظيمية محكمة.

وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر الفايسبوك، أن المقابلات الشفهية لمسابقة التوظيف عكست مستوى عاليًا من الانضباط والشفافية. من خلال حسن استقبال المترشحين، وتأطير راقٍ للجان التحكيم وفق معايير دقيقة تكفل تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأرفقت الوزارة المنشور بمشاهد ميدانية، من مختلف ولايات الوطن، أين أكدت أن الأخيرة تجسّد حرص القطاع على ضمان مصداقية هذا الاستحقاق المهني. وانتقاء كفاءات تربوية مؤهلة للاضطلاع برسالة التعليم. وهذا في إطار رؤية نوعية ترمي إلى الارتقاء بالأداء التربوي. وتعزيز جودة التأطير البيداغوجي لفائدة التلاميذ عبر كامل التراب الوطني.

