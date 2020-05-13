عاجل

وزارة التربية الوطنية تدرس إمكانية اعتماد ” الإنقاذ” في البكالوريا

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
وزارة التربية الوطنية تدرس إمكانية اعتماد ” الإنقاذ” في البكالوريا
بقلم نوال زايد

كشفت رئيسة فدرالية أولياء التلاميذ، جميلة خيار، أنها ستراسل وزارة التربية الوطنية وتقديم طلب رسمي باسم أولياء التلاميذ لاعتماد نظام الإنقاذ في البكالوريا وهذا قصد السماح للتلاميذ للانتقال إلى الجامعة بمعدل أقل من 10 .

وقالت خيار  في اتصال مع “النهار أونلاين” أنها ستطلب من الوزير محمد واجعوط  خفض معدل الإنتقال في البكالوريا وهذا  كمساعدة نفسية  للتلاميذ الذين  لم يدرسوا منذ منتصف شهر مارس الماضي  وهم ُمجبرون على إجراء الامتحان في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر.

وأضافت المتحدثة أن هذا الطلب ” الاستثنائي “يمكن أن ينظر  إليه بصفة ايجابية وهذا بعدما تم اعتماد الإنقاذ في كل من الطورين الابتدائي والمتوسط.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=819415

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com