وزارة التربية الوطنية تدرس إمكانية اعتماد ” الإنقاذ” في البكالوريا

كشفت رئيسة فدرالية أولياء التلاميذ، جميلة خيار، أنها ستراسل وزارة التربية الوطنية وتقديم طلب رسمي باسم أولياء التلاميذ لاعتماد نظام الإنقاذ في البكالوريا وهذا قصد السماح للتلاميذ للانتقال إلى الجامعة بمعدل أقل من 10 .

وقالت خيار في اتصال مع “النهار أونلاين” أنها ستطلب من الوزير محمد واجعوط خفض معدل الإنتقال في البكالوريا وهذا كمساعدة نفسية للتلاميذ الذين لم يدرسوا منذ منتصف شهر مارس الماضي وهم ُمجبرون على إجراء الامتحان في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر.

وأضافت المتحدثة أن هذا الطلب ” الاستثنائي “يمكن أن ينظر إليه بصفة ايجابية وهذا بعدما تم اعتماد الإنقاذ في كل من الطورين الابتدائي والمتوسط.