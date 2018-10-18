وزارة التربية الوطنية تشرع في منح التلاميذ «كود سري»

يساعدهم على استخراج كشوف النقاط والمشاركة في الامتحانات الرسمية

«الكود» يسمح لهم بالحصول على البطاقات البيومترية وعملية التشفير تدوم إلى غاية 15 نوفمبر

شرعت وزارة التربية الوطنية في إدخال كل التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاث ومنهم التلاميذ المطرودون الذين تم إعادة إدماجهم في الأرضية الرقمية الخاصة بالوصاية.

وكذا الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قصد تشفير أسمائهم ومنح كل تلميذ «كود» تعريفي خاص به، يتم استعماله في استخراج كشوف النقاط، وكذا المشاركة في الامتحانات الرسمية «سانكيام وبيام وباك».

وقد وجهت الوزارة تعليمة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بالإسراع في وتيرة ضبط القوائم ضمن الأرضية الرقمية، وهذا قصد منح كل تلميذ الرقم السري الخاص به.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن العملية كان من المفترض أن يتم القيام بها في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي، إلا أن البروتوكول الخاص بإعادة الطلبة المعيدين والمطرودين عطل العملية.

حيث بعد موافقة المجالس العلمية على مستوى المؤسسات التربوية، على التلاميذ المعنين بالإدماج تم التفرغ إلى الأرضية الرقمية التي تمثل واحدة من بين أهم الخطوات التكنولوجية التي ساعدت الوزارة على معرفة مستوى التلاميذ حالة بحالة.

وستمكن هذه العملية من جعل لكل تلميذ رقم تعريفي وطني طيلة مساره الدراسي، وتسهيل عملية التحويل للتلاميذ من مؤسسة إلى أخرى عن بعد.

وكذا التسيير اليومي للغيابات، حيث يتم إعلام الأولياء بغياب أبنائهم عبر رسالة قصيرة ترسل لهم عبر الهاتف النقال والإطلاع على نتائج أبنائهم المحولة إلى كشوف النقاط إلكترونيا.

كما تم استحداث إجراءات جديدة خاصة بكشف النقاط من بينها إدخال تقييم نشاطات التعبير الشفهي في اللغات، وهذا حسبما تحث عليه برامج اللغات المختلفة في كل مستويات التعليم الثانوي، والغرض منها تمكين الأساتذة من أداة تسمح لهم بتثمين الأداء اللغوي في اللغة العربية وفي اللغات الأجنبية.

من جهة أخرى، نشر مؤخرا الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على موقعه الرسمي بيانا، وكذا خطوات للحصول على بطاقة التعريف البيومترية التي يتم استعمالها للتعرف على هوية الممتحنين أيام الامتحان.

وشرح الديوان بالتفصيل للتلاميذ ومتصفحي الموقع كيفية التسجيل للحصول على البطاقة، حيث يشترط استكمال التسجيل الخاص بالبكالوريا، وبعد الحصول على الرقم السري يتم إدخاله للتسجيل وانتظار رد البلدية للحصول على البطاقة البيومترية.

وأكد الديوان أن الطلبة المعنيين ملزمون بتقديم ملف إلى مديري المؤسسات التربوية التي ينتمون إليها تتمثل في 4 صور شمسية واستمارة طلب بطاقة تعريف وطنية بيومترية وبطاقة فصيلة الدم، إضافة إلى شهادة الميلاد رقم 12 ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية العادية أو شهادة الجنسية