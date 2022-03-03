وزارة التربية الوطنية تعلن عن رزنامة الإمتحانات المدرسية الوطنية
كشفت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة الإمتحانات المدرسية الوطنية بعنوان 2022.
وفق بيان الوزارة فقد جاءت تاريخ إجراء إمتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون من 6 جوان إلى 8 جوان 2022. بالإضافة إلى إمتحان شهادة البكالوريا من الأحد 12 جوان إلى الخميس 16 جوان 2022.
كما تم إلغاء امتحان شهادة التعليم الإبتدائي والإنتقال إلى المتوسط باحتساب المعدل السنوي للتقييم المستمر.
كما ذكر الوزارة في ذات البيان ان إمتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي قد تم إلغاؤه بالنسبة لدورة 2022. وبهذا سيكون الإنتقال إلى السنة الأولى متوسط لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي بإحتساب المعدل السنوي للتقييم المستمر. أي معدل الفصل الأول + معدل الفصل الثاني + معدل الفصل الثالث، قسمة على 3 . على ان يتم تعويض هذا الامتحان بداية من السنة الدراسية المقبلة 2023/2022 بامتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. بعد رفع التنظيم الاستثنائي للتمدرس ساري المفعول حاليا جراء جائحة كورونا (كوفيد-19)، والعودة إلى التنظيم العادي للتمدرس.
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قال وزير التربية الوطنية، أنه يجري حاليا التحضير المحكم لشهادة البكالوريا. والفريق المشرف في آخر اللمسات.
وأضاف وزير التربية خلال نزوله ضيفا على فروم الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، أن إمتحان شهادة البكالوريا سيكون عاديا هذه السنة. كما أن التحضير جاري ونحن في اللمسات الاخيرة.
وعن إجراء الإمتحانات، أكد وزير التربية أنها ستجرى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد وفي إطار الإلتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي إنتشار الفيروس. مؤكدا أن الإمتحانات الرسمية ستكون خلال شهر جوان المقبل.
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وزير التربية: هكذا سيتم تعويض إمتحان السانكيام
وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد،قد كشف أنه تم إعداد دراسة من أجل تعويض إمتحان السانكيام بإمتحان آخر يعادل نفس الإمتحان السابق بطرق تنظيمية جديدة.
وأضاف وزير التربية خلال إستضافته في فروم الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، أن هناك اشكالات تطرح في الامتحانات الرسمية. حيث سيتم تعويض إمتحان السانكيام بامتحان اخر وبطرق نجاح اخرى. مؤكدا أنه تم الإستعانة و الرجوع إلى الخبراء و المجلس الوطني للبرامج من أجل إعداد دراسة و سيتم تعويضه بامتحان اخر.
وأشار في ذات السياق، إلى أن إمتحان شهادة التعليم الإبتدائي كان سابقا يقيم بنقطة صماء. ونسبة النجاح لم تكن قيمة بارزة واضحة. لذا سيتم تعويضه بإمتحان يطلعنا على المكتسبات مثل الدول المتطورة.
وأشار الوزير إلى أن نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، نقيم فيها مكتسبات التلميذ في هذه المرحلة. لذا سيكون هناك إمتحان آخر يقيّم المكتسبات و يذهب بها التلميذ الى الاولى متوسط. مشيرا إلى أنه من أسباب التخلي عن الإمتحان هي الظروف الشديدة التي تشبه امتحان البكالوريا. على غرار الإجراءات الوقائية و هذا ضد نفسية التلاميذ. مؤكدا أن الإمتحان البديل سيفيد التلميذ و يعطيه اكثر فرص للنجاح.
أما بخصوص الإمتحانات المدرسية، فإكد بلعابد أنه تم تنظيم 25 ملتقى للوقوف على ثغرات المواضيع ومعالجة ثغرات قام عليها مفتشون. سيشخص الثغرات و معالجتها.