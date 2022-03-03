وزارة التربية الوطنية تعلن عن رزنامة الإمتحانات المدرسية الوطنية

كشفت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة الإمتحانات المدرسية الوطنية بعنوان 2022.

وفق بيان الوزارة فقد جاءت تاريخ إجراء إمتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون من 6 جوان إلى 8 جوان 2022. بالإضافة إلى إمتحان شهادة البكالوريا من الأحد 12 جوان إلى الخميس 16 جوان 2022.

كما تم إلغاء امتحان شهادة التعليم الإبتدائي والإنتقال إلى المتوسط باحتساب المعدل السنوي للتقييم المستمر.

كما ذكر الوزارة في ذات البيان ان إمتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي قد تم إلغاؤه بالنسبة لدورة 2022. وبهذا سيكون الإنتقال إلى السنة الأولى متوسط لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي بإحتساب المعدل السنوي للتقييم المستمر. أي معدل الفصل الأول + معدل الفصل الثاني + معدل الفصل الثالث، قسمة على 3 . على ان يتم تعويض هذا الامتحان بداية من السنة الدراسية المقبلة 2023/2022 بامتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. بعد رفع التنظيم الاستثنائي للتمدرس ساري المفعول حاليا جراء جائحة كورونا (كوفيد-19)، والعودة إلى التنظيم العادي للتمدرس.

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قال وزير التربية الوطنية، أنه يجري حاليا التحضير المحكم لشهادة البكالوريا. والفريق المشرف في آخر اللمسات.

وأضاف وزير التربية خلال نزوله ضيفا على فروم الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، أن إمتحان شهادة البكالوريا سيكون عاديا هذه السنة. كما أن التحضير جاري ونحن في اللمسات الاخيرة.

وعن إجراء الإمتحانات، أكد وزير التربية أنها ستجرى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد وفي إطار الإلتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي إنتشار الفيروس. مؤكدا أن الإمتحانات الرسمية ستكون خلال شهر جوان المقبل.

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