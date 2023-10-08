وزارة التربية الوطنية تعلن عن مسابقة لتلاميذ الابتدائي والمتوسط والثانوي

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها مساء اليوم الأحد، عن تنظيم مسابقة وطنية للكتابة مفتوحة لتلاميذ الأقسام النهائية للمراحل التعليمية الثلاث.

وجاء في البيان، أنه في إطار إحياء الذكرى الستين (60) لتأسيس شركة سوناطراك الموافق لـ 31 ديسمبر 1963 ، تنظم وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع مجمع سوناطراك، مسابقة وطنية للكتابة مفتوحة لتلاميذ الأقسام النهائية للمراحل التعليمية الثلاث على مستوى كل مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، وذلك أمسية يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023.

وأوضح المصدر نفسه، بأن المسابقة تتمثل في إنتاج نص مكتوب باللغة العربية يتناسب نوعه وموضوعه مع مستوى تلاميذ كل مرحلة تعليمية:

-المسابقة الموجهة لتلاميذ الخامسة ابتدائي تخص التعبير الكتابي حول حماية البيئة.

-مسابقة تلاميذ الرابعة متوسط تتمثل في رسالة حول دور الطاقة في تطور البلاد.

-مسابقة تلاميذ الثالثة ثانوي تتمثل في مقال حول الرقمنة وتكنولوجيات المعلومات.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج المسابقة يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023.