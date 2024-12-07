وزارة التربية الوطنية توظف أساتذة في هذه المواد

أعلنت عدد من مديريات التربية عن فتح باب التوظيف عن طريق التعاقد في عدد من المواد على غرار التربية الموسيقية. والتشكيلية والرياضة البدنية.

ونشرت كل من مديريات التربية لولايات تمنراست، تلمسان، النعامة، أدرار، الطارف والبويرة إعلانات قصد توظيف أساتذة متعاقدين. في التربية البدنية في الطورين الابتدائي والمتوسطـ.

إضافة إلى توظيف بصفة أستاذ متعاقد في مادتي التربية الفنية. و الموسيقية شرط أن يكون المعني حاملا لشهادة ليسانس في التربية التشكيلية أو الموسيقى.