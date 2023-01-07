وزارة التربية: امتحانات الترقية بداية من 21 جانفي

أصدر، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، تعليمات واوامر بخصوص الامتحانات المهنية. حيث أمر بتنظيم امتحانات الترقية بتاريخ 21 جانفي الجاري.

كما دعا وزير التربية، القائمين، إلى السهر على إجراء امتحانات الترقية المهنية في أحسن الظروف. وجاءت تعليمات وزير التربية، خلال ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية. حيث حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.

في حين، تخص الامتحانات رتبتي استاذ رئيس ومكون،وكذا مشرفي التربية ونواب المقتصدين. وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار أون لاين، فإن الترقية لرتبة مدير أو مفتش تتم حصريا عن طريق الامتحان المهني وتم إلغاء الترقية عبر طريق التسجيل على قوائم التأهيل التي كانت سابقا.

وعليه فكل نمط ترقية له شروطه المحددة في النصوص التنظيمية، فمثلا الترقية عبر الامتحان المهني تكون في حدود المناصب المالية المفتوحة. ويلزم معدل عام أعلى من 10 ودون الحصول على نقطة اقصائية في إحدى مواد الامتحان تقل عن 5 من 20. كما أنه يمنع الطعن في نتائج الامتحانات الكتابية. كما لا يمكن التسجيل على قوائم التأهيل مرتين متتاليتين. أي أن الأستاذ الذي ترقى لرتبة أستاذ رئيسي بالتأهيل لا يمكنه الترقية لرتبة مكون بالتأهيل مرة أخرى. ويجب عليه النجاح في الامتحان المهني للترقية.

وتخص المسابقة الاساتذة المكونين ممن لهم خمس سنوات خدمة فعلية بذات الصفة للترقية لرتبة مفتش. وفشل العديد منهم في الحصول على علامات مقبولة في تخصصاتهم. كما أنه في بعض الولايات لم يتحصل أي أستاذ ممن ترشح لرتبة مفتش ولم ينجح ولا واحد في كثير من التخصصات. مما يعني ان المناصب المالية ستبقى شاغرة. وستجد وزارة التربية صعوبات كبيرة في مرافقة الاساتذة وفي عمليات التكوين.