وزارة التربية: بلاغ هام للأساتذة
بقلم م .فيصل
أصدرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، بيانا هاما بخصوص الأساتذة المشاركين في الحركة التنقلية بعنوان السنة الدراسية 2027/2026.
وأعلنت الوزارة في البيان ذاته تمديد آجال اختيار المؤسسات التعليمية المرغوب فيها عبر الفضاء الخاص، ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية إلى غاية يوم الأحد 5 جويلية 2026 - منتصف الليل (00:00).
ويأتي هذا التمديد قصد تمكين الأساتذة الذين لم يدرجوا رغباتهم بعد من إدخالها عبر هذا الفضاء. وكذا إتاحة الفرصة للراغبين في مراجعة أو تعديل اختياراتهم السابقة قبل انقضاء الآجال.
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