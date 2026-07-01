وزارة التربية: بلاغ هام للأساتذة 

أصدرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، بيانا هاما بخصوص الأساتذة المشاركين في الحركة التنقلية بعنوان السنة الدراسية 2027/2026.

وأعلنت الوزارة في البيان ذاته تمديد آجال اختيار المؤسسات التعليمية المرغوب فيها عبر الفضاء الخاص، ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية إلى غاية يوم الأحد 5 جويلية 2026 - منتصف الليل (00:00).

ويأتي هذا التمديد قصد تمكين الأساتذة الذين لم يدرجوا رغباتهم بعد من إدخالها عبر هذا الفضاء. وكذا إتاحة الفرصة للراغبين في مراجعة أو تعديل اختياراتهم السابقة قبل انقضاء الآجال.