وزارة التربية: بيان توضيحي للمشاركة في الامتحانات المهنية

أصدرت وزارة التربية الوطنية اليوم بيانا توضيحيا بخصوص الشروط والإجراءات الخاصة بالمشاركة في الامتحانات المهنية بعنوان سنة 2026.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه حرصاً على توضيح الشروط والإجراءات المتعلقة بالمشاركة في الامتحانات المهنية بعنوان سنة 2026 والتي تتم حصريًا، على المنصة الرقمية عبر الرابط: https://mowadaf.education.dz.

وبهذا تنهي الوزارة إلى علم كافة موظفي القطاع المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أن المسار الإجرائي للمشاركة في هذه الامتحانات المهنية يتم وفق ما يأتي:

بخصوص الشروط والإجراءات الخاصة بالمشاركة في الامتحانات المهنية بعنوان سنة 2026

المناصب المالية المخصصة للامتحانات المهنية

الترقية في الرتبة تتم وفقا للأنماط المنصوص عليها بموجب القوانين الأساسية الخاصة في حدود المناصب الشاغرة في الرتب المراد الالتحاق بها.

وعليه فإن المناصب المالية المفتوحة لهذه الامتحانات المهنية هي المناصب الشاغرة نهائيا في الرتب المعنية بعنوان ميزانية سنة 2026.

ويستثنى من شرط التقيد بعدد المناصب الشاغرة، الرتب الآيلة للزوال والتي يتم فيها تحويل مناصب الموظفين الناجحين في الامتحان المهني بمعدل 10 فما فوق تلقائيا إلى رتب الترقية بغض النظر عن عددهم.

شروط وكيفية احتساب الأقدمية

أكد الوزارة انه للترشح في الامتحانات المهنية بعنوان سنة 2026 ، يتوجب على الموظف التحقق والتأكد المسبق من استيفائه لشرطي الرتبة والأقدمية المطلوبة للترقية، مع مراعاة الضوابط التالية:

رتبة الإدماج: أن تكون الرتبة التي أدمج فيها المعني، وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية، تسمح بالترقية إلى الرتبة المراد الترشح لامتحانها المهني.

الأقدمية المطلوبة : الأقدمية المطلوبة للمشاركة في الامتحان المهني هي تلك المحددة بعنوان كل رتبة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025 ، سالف الذكر، ويعتمد في حسابها، تطبيقا لنص المادة 63 من القانون الأساسي 54/25 ب: الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، وطبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 أبريل 2026 حسب ما هو مبين في الجدول المرفق)، وتضاف إليها الأقدمية بعنوان الامتيازات الممنوحة للعاملين في بعض المناطق والخدمة الوطنية، إن وجدتا، وهذا حسب التفصيل الآتي:

الأقدمية في رتبة الإدماج: من أول جانفي 2025 إلى غاية إجراء الامتحان المقرر بتاريخ2026 11 جويلية

الأقدمية في الرتبة الأصلية هي الرتب المذكورة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 أبريل 2026 ، تنفيذا للفقرة 2 من المادة 63 من القانون الأساسي 54/25، والمبينة في الجدول المرفق، وتحتسب الأقدمية فيها ابتداءً من تاريخ التعيين بصفة متربص أو الإدماج أو الترقية إلى غاية 31 ديسمبر 2024

الأقدمية بعنوان الامتيازات الممنوحة للعاملين في بعض المناطق تحتسب هذه الأقدمية، طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها،

الأقدمية بعنوان الخدمة الوطنية تحتسب فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، كفترات عمل وتثبت حسب المدة الفعلية التي تم أداؤها ، مرة واحدة خلال المسار المهني.

خطوات التسجيل الإلكتروني (حصرياً وإلزامياً)

بالنسبة للأساتذة الذين يملكون حسابات مسبقة على الفضاء المخصص لهم:

لا يحتاج هؤلاء الأساتذة لإنشاء حساب جديد وتفعيله، وتقتصر الإجراءات على إيداع الطلب الإلكتروني للمشاركة، وذلك بالولوج إلى المنصة عبر الرابط المذكور أعلاه باستخدام نفس معلومات الدخول المعتمدة في حسابه عبر فضاء الأستاذ، وإيداع طلب المشاركة.

بالنسبة للموظفين الذين لا يملكون حسابات

كيفية إنشاء الحساب يمكنهم الولوج إلى رابط المنصة https://mowadaf.education.dz لإنشاء حساب، مع ضرورة الحرص التام، أثناء إدخال البيانات على مطابقتها مع البيانات المدونة في شهادة العمل المستخرجة من النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، وطباعة استمارة معلومات طلب إنشاء الحساب.