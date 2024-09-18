وزارة التربية..بيان هام للراغبين في إعادة إدماج أبنائهم

أنهت وزارة التربية الوطنية أولياء التلاميذ الراغبين في إعادة ادماج أبنائهم بعنوان السنة الدراسية 2024/2025، أن الفترة المخصّصة لحجز الالتماسات على الأرضية الرقمية حدّدت من يوم الأربعاء 25 سبتمبر إلى غاية يوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2024. وهذا على فضاء الأولياء عبر الرابط//awlya.education.dz:https، بملء استمارة المعلومات وتأكيدها، واستخراج وصل الإيداع الإلكتروني.

وتعالج المعطيات وفق ما يلي:

يرتِّب النظام المعلوماتي المعنيّين بإعادة الإدماج باعتماد معايير موحّدة في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفّرة.

وتعرض التماسات إعادة الإدماج حسب القوائم المستخرجة من النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية على مجالس الأقسام. في جلسات استثنائية لدراستها والبتّ فيها مساء يوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2024.

وتبلّغ النتائج إلى الأولياء المعنيين عبر حساباتهم في فضاء الأولياء وبإشهارها في المؤسسات التعليمية يوم الأربعاء09 أكتوبر 2024.

ويتوجّب على التلاميذ المقبولة التماساتهم الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية يوم 10 أكتوبر 2024، وكل من لا يلتحق في أجل أقصاه 14 أكتوبر 2024 يفقد فرصته في إعادة الإدماج.

وأي إجراء يخصّ عملية إعادة إدماج التلاميذ المعنيين خارج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يعد ملغى وعديم الأثر.